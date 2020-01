Demain, la France se lance dans l’exploitation de lithium

Malgré le Brexit, des projets européens continuent à être montés notamment sur les batteries électriques. Pour réduire la dépendance aux produits venus d'Asie, un site vient d'ouvrir à Nersac en Charente. Ces batteries tournent dans nos voitures grâce à une matière première spécifique, le lithium. Un gisement vient d'être découvert en Alsace. Comment peut-on l'extraire ? Le lithium made in France reste-t-il malgré tout compétitif ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.