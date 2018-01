Demande d'asile : dans les coulisses de l'OFPRA

En 2017, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides avait reçu plus de 100 mille demandes d'asile. Seul un tiers des dossiers ont été acceptés. Alors, quels sont les critères de sélection de l'OFPRA ? Comment sont étudiés les dossiers ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.