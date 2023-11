Demande en mariage en public : pour le meilleur et pour le pire ?

En 2023, une demande en mariage se fait-elle forcément sous les feux des projecteurs ? On les découvre par centaine, diffusée sur les réseaux sociaux, en plein match de rugby, à la sortie des toilettes dans l'avion, ou dans les rues bondées de Montmartre. Le public est-il devenu indispensable, au même titre que la bague de fiançailles ? Rêve ou cauchemar ? Angélique, elle, n'a pas eu le temps de se poser la question. Arnaud, son compagnon, l'a demandé en mariage devant trois millions de spectateurs et devant Jean-Luc Reichmann, son idole. Sur le papier, la foule, les caméras, ce n'était pas forcément le truc d'Angélique. Alors, une question nous taraude : est-ce qu'une demande en mariage en public incite à dire oui ? Quelques flops repérés sur les réseaux sociaux nous confirment qu'une telle demande peut être risquée. Attente interminable avant que la jeune fille n'articule un mot, ou même rien. D'où vient cette volonté d'exhiber un moment aussi intime ? Liliane Holstein, psychanalyste, autrice du livre "La magie du couple heureux", nous apporte sa réponse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, H. Massiot, A. Ifergane