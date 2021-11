Demandeurs d’emploi : des contrôles efficaces ?

Faire pression sur les demandeurs d'emploi pour les remettre au travail. Dans cette mission locale, l'annonce du président de la République inquiète. À commencer par Mehdi, 29 ans : “Il y a des personnes qui reçoivent des offres d'emploi qui ne sont pas forcément ce qui les intéressent. S’ils refusent cette offre, une 2e offre. Après, ils sont dans l’obligation, on leur enlève leurs allocations”. Un constat partagé par Oussemah, 30 ans, qui a peur de se voir obligée d'accepter n'importe quelle offre qui lui sera proposé. “Non, moi, je ne vais pas faire un travail qui ne me plaît pas. Je vais trouver un travail qui me plaît, un travail auquel je pourrais m’épanouir et l'exercer bien”. Le gouvernement va renforcer la surveillance des demandeurs d'emploi. “Dans les six prochains mois, Pôle emploi va réaliser 250 000 contrôles”, a annoncé la ministre du travail Elisabeth Borne. Objectif de la mesure : atteindre le plein-emploi, avec une feuille de route précise pour les 600 conseillers affectés à ces contrôles. “Il va être ciblé particulièrement sur les demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi sur un secteur en tension, ou qui ont réalisé ces derniers mois une formation qui conduit à un métier en tension. Donc, on cible le contrôle de la recherche d'emploi sur les demandeurs qui cherchent un métier dans les secteurs qui ont besoin de recruter dans la période que l'on connaît”, précise Paul Bazin, directeur général adjoint en charge de l’offre de service de Pôle emploi. Mais a-t-il réellement beaucoup de personnes qui ne recherchent pas activement de travail ? La réponse est non. Cela représente moins de 5% des inscrits. Ce qui fait d'ailleurs dire à cette économiste que la mesure ne permettra pas de baisser réellement le taux de chômage. “Ça peut être un moyen pour essayer de faire que les employés trouvent un emploi dans les secteurs en tension. Mais en aucun cas, ce sera suffisant pour baisser massivement d'à peu près 3 points le taux de chômage”, explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France. C'est pourtant ce qu'il faudrait à la France pour atteindre le plein emploi.