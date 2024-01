Demandeurs d'emploi : que va changer France Travail ?

Un nouveau logo, un nouveau nom et un nouveau directeur, Pôle emploi devient France Travail, avec une promesse : simplifier les démarches pour les demandeurs d'emploi. Le gouvernement veut faciliter leur retour sur le marché du travail, comme dans une entreprise d'insertion, mettre fin au millefeuille administratif. Chaque demandeur d'emploi aura un interlocuteur privilégié. La réforme prévoit aussi des évolutions pour le RSA. Tous les allocataires seront automatiquement inscrits comme demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 2025. Plus de deux millions de personnes sont concernées. La moitié est considérée comme très éloignée du monde du travail. Les bénéficiaires du RSA devront signer un contrat d'engagement : quinze heures d'activité par semaine dédiées à l'accompagnement, à la formation et à l'insertion, un programme trop flou pour les oppositions. France Travail prévoit aussi de renforcer les contrôles. Ils seront doublés. Par exemple, si un demandeur d'emploi au RSA ne cherche pas activement un travail, de nouvelles sanctions sont prévues, ce qui inquiète certains syndicats. Le gouvernement se donne jusqu'à 2027 pour que France Travail soit pleinement opérationnel. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Brousse, J. Demory