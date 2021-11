Demandeurs d'emplois : bientôt de nouvelles règles

Dans la restauration, le bâtiment, l'industrie ou encore les aides à domicile, les entreprises peinent à recruter. Emmanuel Macron souhaite donc punir davantage, c'est-à-dire suspendre les allocations des chômeurs qui refuseraient plus de deux propositions d'embauche sans motif légitime. Cette mesure existe déjà, mais elle est, selon le gouvernement trop peu appliqué. Selon certains d'entre vous que nous avons interrogés, ce n'est sûrement pas la solution. Le président de la République a également rappelé qu'au 1er décembre, la réforme de l'assurance-chômage entrait en application. Pour toucher des allocations, il faudra désormais travailler non plus quatre mois sur les deux dernières années, mais six mois. Ces mesures, seront-elles efficaces pour ramener plus de Français dans l'emploi ? Emmanuel Macron défend ces mesures. Elles doivent selon lui permettre d'atteindre le plein-emploi, à l'heure où le taux de chômage est déjà au plus bas depuis 2008.