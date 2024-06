Retraites : ce que proposent les programmes

L'âge légal de départ à la retraite est passé de 62 à 64 ans. Cette réforme, qui est extrêmement critiquée, pourrait être ajustée voire abrogée. Au RN, on veut abroger la réforme, ça ne sera pas tout de suite, mais à l'automne pour ne pas mettre la pagaille pendant les Jeux olympiques. À gauche, sans surprise, la réforme sera abrogée et vite, dans les quinze premiers jours. Officiellement, le Front populaire veut réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il s'agit de 60 ans pour tout le monde. Pour le camp présidentiel, il n'y aura pas de retour en arrière ni de nouvelle réforme, mais un ajustement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Gay, N. Martineau