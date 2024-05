Démanteler les barrages en Nouvelle-Calédonie : le combat sans fin des forces de l'ordre

Mont-Dore est une ville morte, comme abandonnée. Sur notre route, des destructions à n'en plus finir et des carcasses en tout genre. En quelques heures, des tractopelles ramassent plus de 100 tonnes de barricades qui, jusqu'ici, bloquaient les accès. En face se trouvent des gendarmes lourdement équipés. Avec des armes de guerre, certains sécurisent la manœuvre. À quelques mètres des forces de l'ordre, on aperçoit des indépendantistes qui affirment ne pas être armés. Leur revendication est écrite sur un morceau de tissu qui finit dans les bennes à ordures. Le face-à-face est pesant, la méfiance et le rejet omniprésents. D'un instant à l'autre, tout peut dégénérer. Peu importe le camp, personne ne se fie au calme apparent. L'accès est si dégradé qu'il est très difficile d'avancer sans les blindés. L'opération a encouragé des habitants calfeutrés depuis près de deux semaines à sortir de chez eux. Mais on ne sait pas si la voie va-t-elle rester libre, vu la détermination de ceux qui tiennent les barrages. À la tête d'une centaine d'hommes venus pour plupart d'entre eux en renfort, le commandant en a conscience. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Maillard, L. Gorgibus