Démarchage : fini les appels depuis des téléphones portables

Le téléphone sonne, vous pensez répondre à un proche, mais ce n'est pas le cas. C'est une annonce commerciale, encore une fois. Pour éviter le démarchage téléphonique abusif, le gouvernement impose de nouveaux numéros, plus de 06 ou 07. À partir du premier janvier, les centres d'appels devront utiliser des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39 Une mesure qui permettrait également d'éviter une pénurie de numéro mobile, car aujourd'hui on manque de 06 et de 07. Les particuliers ne sont plus les seuls à les utiliser. De plus en plus de professionnels s'en servent, comme les livreurs, les chauffeurs VTC ou même des marques de produits, pour envoyer des promotions. Près de 90% des combinaisons possibles ont déjà été attribuées. L'autre changement est que e démarchage téléphonique sera soumis à des horaires plus stricts. À partir du 01 mars 2023, le démarchage sera autorisé uniquement en semaine, de dix à treize heures et de quatorze à 20 heures. Les entreprises ne respectant pas ces nouvelles mesures s'exposeront à des sanctions financières. En 2020, la moitié des établissements de démarchage contrôlés, enfreignaient les règles en vigueur. TF1 | Reportage L. Kebdani, B. Poizeuil, A. Conil