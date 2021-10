Démarchage téléphonique : Bloctel ne répond plus

Comme des millions de Français, vous êtes certainement ciblé par le démarchage commercial, et ce, même si vous êtes inscrit sur la liste d'opposition Bloctel, sensée vous en protéger. Depuis début octobre, la plateforme connaît des dysfonctionnements. En cause, un changement de prestataire du service, et donc le retour des appels intempestifs pour les usagers. Assureurs, fournisseurs d'énergie et autres démarcheurs téléphoniques doivent obligatoirement souscrire un abonnement payant à Bloctel. Si vous êtes inscrit au service, ils n'ont pas le droit de vous appeler. Mais depuis quelques semaines, les professionnels du secteur n'ont pas toujours accès à cette liste rouge téléphonique à cause d'opérations de maintenance sur le site. Ils se défendent donc d'effectuer du démarchage abusif. Une période de transition et de dysfonctionnement du service en passe de prendre fin. D'après la répression des fraudes, les entreprises de démarchage ont à nouveau accès aux listes Bloctel depuis quelques jours. Plus d'excuses donc pour les contrevenants, qui s'exposent à de lourdes sanctions en cas de démarchage abusif, jusqu'à 375 000 € d'amende.