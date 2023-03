Démarchage téléphonique : interdit le soir et le week-end

Des appels répétés, avec au bout du fil des commerciaux prêts à vous vendre tout et n’importe quoi, beaucoup de Français n’en peuvent plus. Dès mercredi, ces coups de fil publicitaires seront autorisés uniquement en semaine, de dix à treize heures et de quatorze à 20 heures. Ils seront donc interdits les week-ends et les jours fériés. Désormais, vous ne pourrez pas ressolliciter plus de quatre fois par mois par le même numéro. Et si vous indiquez à votre interlocuteur ne pas être intéressé, il devra attendre deux mois avant de pouvoir vous recontacter. Pour éviter d’être trop sollicité, vous pouvez inscrire votre numéro sur la plateforme Bloctel. Si vous subissez encore du démarchage abusif, vous pouvez toujours le dénoncer sur le site www.signal.conso.gouv.fr. C’est ensuite la répression des fraudes qui surveillera les pratiques des sociétés de démarchage. En cas de contrôle, les entreprises ne respectant pas les mesures risquent jusqu’à 375 000 euros d'amende. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Hesse, O. Stammbach