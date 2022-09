Démarchage téléphonique : les 06 et les 07 réservés aux particuliers

Se lever de son fauteuil pour décrocher et tomber sur un robot au bout du fil ou une société de démarchage qui s'acharne. Cependant, ces appels ou ces sollicitations commerciales par texto pouvaient jusqu'à présent être des numéros commençant par 06 ou 07. Le 1er janvier 2023, ça sera terminé. Les démarcheurs ou services commerciaux ne pourront plus utiliser un numéro commençant par 06 ou 07. Il devra commencer par 09 ou 08. Quant aux particuliers dont les fixes commencent par 09, il n'y a pas de changement. Ils conserveront leurs lignes. Ce nouveau plan de numérotation permettra aussi d'éviter une pénurie de numéros mobiles. Aujourd'hui, les 06 et 07 sont utilisés par des particuliers, mais aussi des plateformes de livreurs, des chauffeurs VTC ou des marques qui envoient des promotions. Au total, 90 % des combinaisons possibles ont été attribuées. D'ici trois mois, ces plateformes devront donc avoir changé de numéro. Elles pourront toujours envoyer des messages, mais avec un mobile qui commencera par 09, sous peine d'être dans l'illégalité. TF1 | Reportage J. Corbillon, F. Couturon