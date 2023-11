Démarchage téléphonique : les abus continuent

En février dernier, son téléphone n’arrêtait pas de sonner. Neuf mois plus tard, Loïc Soufflet, commercial, reçoit toujours entre 40 et 50 appels par semaine. Alors que depuis le 1er mars dernier, les coups de fil publicitaires sont réglementés. Les entreprises n’ont le droit de vous appeler qu’entre dix et treize heures, puis de 14 à 20 heures, tous les jours, sauf samedi et dimanche, soit, tout de même, 45 heures par semaine. Pour éviter ce démarchage, le site Bloctel vous permet de bloquer votre numéro de téléphone et de signaler l’administration les abus. Quels sont les contrôles, les sanctions ? La répression des fraudes avance deux chiffres. L'an dernier, 4 120 entreprises ont été contrôlées, 164 condamnées à des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ce n'est une goutte d’eau pour une association de consommateurs. Un conseil ! Votre téléphone vous permet de bloquer vous-même les numéros indésirables. Alerté, vous pourriez au moins éviter quelques appels. TF1 | Reportage C. Auberger, P. Rousset