Démarches administratives : ils veulent garder le contact

Il faut parfois s’armer de patience, lorsque devant votre ordinateur vous devez réaliser des démarches administratives. Pour nous aider, nous souhaitons parler à un conseiller, mais comme souvent nous avons à faire à un robot, pas forcément très coopératif. Deux Français sur trois privilégient Internet pour demander des papiers d’identité ou déclarer des revenus. Mais, plus de la moitié affirme avoir peur de commettre des erreurs. Dans cette mairie de la région parisienne, hors de question de diminuer le nombre d'agents pour répondre à toutes les demandes. "Je trouve quand même que le site est relativement bien fait maintenant. C’est vrai que quand ça devient difficile, là par contre, c’est agaçant, et là à ce moment-là, on regrette un peu qu’il n’y ait pas une personne physique pour nous accompagner", dit une femme exposant son avis. Pour déposer une pré-plainte au commissariat, le recours à Internet s’est également développé pour gagner du temps. Notamment pour les délits mineurs, comme un vol de vélo ou un portable. Pour les faits les plus graves, la présence physique reste essentielle. Ici, de nouvelles mesures ont même été mises en place. Aujourd’hui, un Français sur deux considère que le lien physique reste primordial. TF1 | Reportage C. Abel, F. Petit, B. Poizeuil