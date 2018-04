Démarches administratives en ligne : pas si simple

Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a tiré la sonnette d'alarme pour protéger "les laissés-pour-compte de la République". Nous sommes de plus en plus nombreux à être désemparés devant la dématérialisation des démarches administratives", ou la disparition des guichets. Désormais, tout se fait sur Internet. Alors, face à notre administration kafkaïenne, des associations ont décidé de venir en aide à ceux qui n'y arrivent pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.