Démarches administratives : plus rapides et plus simples ?

Lyazid Ibn Salah travaillait dans l'événementiel. À partir de décembre 2020, faute d'activité, il a touché le RSA pendant six mois, il avait le droit à une complémentaire santé gratuite, la CS2. Pour en bénéficier, il a dû remplir un formulaire d'une dizaine de pages. "J'ai dû prendre quand même une bonne demi-journée", raconte-t-il. Sauf qu'un an plus tard, sa complémentaire n'est toujours pas active. "Malheureusement, pendant un an, alors que j'y avais droit, j'ai continué à payer ma mutuelle privée à hauteur de 163 euros mensuels, poursuit-il. C'est pour résoudre les couacs comme celui-là que le ministère de la Fonction publique a décidé de simplifier certaines démarches administratives. Dorénavant, plus besoin de se noyer dans la paperasse. La souscription à la complémentaire santé solidaire est automatique dès lors qu'une personne touche le RSA. Autre simplification, des versements automatiques. Les pensions alimentaires ne devront plus être versées chaque mois par l'un des conjoints, mais tout sera fait automatiquement via une agence. Même démarche concernant les bourses d'études. TF1 | Reportage T. Leproux, V. Abellaneda