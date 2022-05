Démarches en ligne : quel casse-tête !

Permis de conduire, certificat d'immatriculation, carte d'identité, passeport... Pour les renouveler, il faut aujourd'hui passer par Internet. Pour cela, il faut se souvenir de ses mots de passe, envoyer des pièces jointes, avoir une bonne connexion. Mais tout cela peut vite tourner au casse-tête. Dans le Finistère, Michael a essayé d'obtenir sa carte grise. Il n'a pas réussi à se connecter sur le site de la sous-préfecture. Comme lui, un François sur trois a déjà rencontré le même problème et renoncé les démarches en ligne, selon l'INSEE. Les problèmes de connexion ou la complexité des démarches sont parmi les principales raisons invoquées. Et les plus âgés ne sont pas les seuls à être concernés. C'est ce qu'explique Valérie Albouy, cheffe du département des ressources humaines et conditions de vie des ménages à l'INSEE, au JT de 20H de TF1. Heureusement, des solutions existent pour vous aider, comme les maisons France Services. On en compte plus de 2 000 dans tout le pays. Leurs agents, avec des médiateurs sociaux, accompagnent gratuitement les particuliers dans leurs démarches en ligne. La dématérialisation s'est largement développée ces dix dernières années. Aujourd'hui, 85% des démarches administratives peuvent s'effectuer en ligne. TF1 | Reportage J. Roux, M. Poujol, Q. Danjou