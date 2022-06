Déménagement : les bons plans pour payer moins cher

Pour déménager, Guillaume met la main à la pâte en portant les petits cartons. Pour les gros meubles, il a demandé de l’aide à des déménageurs amateurs recrutés sur Internet, qui se font appeler “les gros bras”. Leur service coûte entre 30 et 50 euros de l’heure. Notre interlocuteur s'en va pour Bourgogne, un trajet de 700 kilomètres. Guillaume dépensera au total 1 000 euros. C'est deux fois moins qu’avec un professionnel. Pascal déménage aussi seul. Son astuce c’est de louer un camion au prix imbattable d'un euro. Il a trouvé le camion sur DriiveMe, une plateforme qui met en relation des particuliers à la recherche d’un trajet avec des loueurs qui ont besoin de déplacer leurs véhicules. L'homme a sauté sur l’occasion. "Avec la hausse des prix et tout ça, les coûts de déménagement sont assez importants. Un camion pour un euro, il n'y a pas meilleur bon plan", a-t-il déclaré. Pour Marie-Hélène, pas question de déménager seule, car ce serait trop stressant. Elle préfère confier ses biens à une entreprise professionnelle. Pour baisser sa facture, le déménageur lui a proposé de partager le camion avec une famille qui part aussi sur la Côte d’Azur. La seule concession pour Marie-Hélène, c’est qu’elle va devoir attendre quelques jours pour récupérer ses affaires et trouver un logement temporaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poujol, C. Souary