Démission de Gérard Collomb, le casse-tête

D'habitude, le départ d'un ministre est motivée par un désaccord sur la ligne politique. Mais l'explication de la démission de Gérard Collomb est tout autre. Et malgré une relation quasi filiale entre Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, le président de la République n'a pas su le retenir. Ainsi, comme une entreprise, l'État fait face à problème de management et de ressources humaines.