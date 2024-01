Élisabeth Borne démissionne, qui pour la remplacer à Matignon ?

Quand la voiture d'Élisabeth Borne quitte l'Élysée, peu avant 16h, ce lundi 8 janvier 2024, son sort est déjà scellé. Elle n'est plus Première ministre. C'est le président, lui-même, qui l'annonce sur les réseaux sociaux, deux heures plus tard. "Votre travail au service de la nation a été, chaque jour, exemplaire. De tout cœur, merci.", affirme-t-il. Pourtant, elle aurait bien aimé continuer, comme elle le sous-entend dans sa lettre de démission. C'est la fin d'une collaboration loyale, mais souvent distante, entre le président et celle qui aura porté, dans la douleur, la réforme des retraites, puis la loi immigration. Mais le chef de l'État veut désormais un nouveau souffle et une nouvelle incarnation. Depuis quelques jours, les tractations et les spéculations foisonnent. Parmi les noms qui reviennent, il y a Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées ou encore Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Mais pour l'heure, Emmanuel Macron n'a rien annoncé.