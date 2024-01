Déneigeuses et saleuses au secours des automobilistes dans l'Eure

Aujourd'hui, Thierry n'est pas agriculteur, mais déneigeur. Sur son tracteur, une lame qui a été achetée par la commune, il y a trois ans, pour qu'il puisse dégager la neige sur les petites routes de son village. Ce déneigeur bénévole était déjà opérationnel depuis ce matin. Un peu plus loin, sur les grands axes, ce sont les équipes spécialisées du département de l'Eure qui sillonnent les routes. Damien Bonnegent est le chef de l'un de ces groupes. Leur objectif, avant la tombée de la nuit, est de déneiger et saler chaque tronçon pour éviter des coulées de verglas. Ce qui est dangereux parce qu'on ne les voit pas sur la route. C'est justement ce qui est arrivé à un automobiliste sur une route de campagne. Il n'a pas réussi à rattraper la voiture qui a glissé dans l'autre sens. Pour éviter de telles sorties de route, les autorités appellent, ce soir encore, à la plus grande vigilance. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco, S. Lorgulescu