Dentelle de Caudry : les stars se l'arrachent

Tout a commencé il y a plusieurs mois. Le créateur de mode Arturo Obegero, de la maison Arturo Obegero, a été sollicité par les équipes de Beyoncé pour confectionner plusieurs robes. Chaque pièce a nécessité plus de trois cents heures de travail. La superstar américaine a rendu hommage à la dentelle de Calais-Caudry lors de son dernier concert. C'est un travail d'orfèvre unique du XIXe siècle, toujours produit dans certains ateliers. Laurent travaille la dentelle depuis vingt-sept ans et il veille à la production méticuleuse de la dentelle. De Marilyn Monroe en 1953 à Amal Clooney, en passant par Kate Middleton, de nombreuses célébrités apprécient la volupté de la dentelle. À la maison de tulle et de dentelle Sophie Hallette, à Caudry (Nord), 70% de la production est exportée à l'étranger. Le rayonnement est international et cela fait la fierté de toute une région. La filière dentelle Calais de Caudry devrait prochainement obtenir le label indication géographique pour préserver le savoir-faire local. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman