ENQUÊTE – "Ma gencive est décollée" : dents blanches, gouttières... Les dérives de l’esthétique dentaire

"Comment faire pour avoir les dents blanches ?" : des centaines de vidéos vantant la perfection du sourire hollywoodien circulent sur les réseaux sociaux. Mais ce business peut parfois devenir très dangereux. Sandrine est l'une de ces victimes. Dans une vidéo, elle alertait il y a quelque mois ses abonnés. "Je suis en train de perdre mes dents à cause de ce produit", affirmait-elle, tout en montrant un paquet contenant des bandes blanchissantes, plébiscitées sur les réseaux sociaux. Elle a accepté de témoigner dans le 20H de TF1. "Ça avait l'air efficace. Il n'y a pas une seule personne qui disait que ce n'était pas efficace. Je me suis dit : 'pourquoi pas tester pour 3 euros ?'", raconte-t-elle. Un prix effectivement alléchant, 10 à 100 fois moins cher que pour un blanchiment professionnel. Mais après un mois d'utilisation, des douleurs et des saignements apparaissent. "Ma gencive est décollée. Quand j'appuie un petit peu dessus, ça se décolle. À chaque fois que je me brosse les dents, c'est un bain de sang. Non seulement j'ai peur que ce soit à vie et j'ai peur que mes dents tombent", s'inquiète-t-elle. Plus d'images dans la vidéo.