Dépannages à domicile : attention aux pratiques déloyales

Voilà qui n'était pas prévu dans notre reportage, nous avions rendez-vous, cet après-midi du 23 octobre, avec Nino Beugniet, étudiant. Nous l'avons retrouvé sous le palier face à son appartement, une nouvelle fois, bloqué. C'est la deuxième fois, en quelques mois, qu'il doit appeler un serrurier en urgence. La dernière fois, il avait trouvé un numéro de téléphone sur un prospectus dans son hall d'immeuble. Le serrurier aurait pu ouvrir la porte en deux temps trois mouvements, mais il avait vu les choses en grand. Porte à ouvrir, fuite d'eau à colmater, tableau électrique qui ne répond plus de rien, autant de bonnes raisons d'appeler un dépanneur. Mais attention, selon la répression des fraudes, deux professionnels du secteur sur trois ne respectent pas les règles. Voici trois conseils : n'appelez pas les numéros laissés dans vos boîtes aux lettres. Demandez un devis, il est obligatoire. Contactez votre assurance, elle peut vous conseiller, et même financer le dépannage. Un site vient d'être lancé, son ambition est de recenser les nombreux réparateurs honnêtes. Chaque artisan subit un test, ses avis sur la toile sont disséqués. On peut même payer en ligne pour éviter les mauvaises surprises. TF1 | Reportage M. Poissonet, O. Stammbach