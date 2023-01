Départ à la retraite : avez-vous fait vos calculs ?

Hier, le couperet est tombé. Comme beaucoup de Français, Gérald, boulanger de 57 ans, s’est renseigné. Il devra travailler neuf mois de plus. “Avec le prolongement des cotisations, il va falloir que je parte à 62-63 ans. Et ce n’est pas clair et ce n’est surtout pas logique”, s’exprime-t-il. Afin de savoir où vous en êtes aujourd’hui, la solution la plus simple se trouve sur les sites d’informations retraites, qui sont très fréquentés depuis hier soir. Avant même la mise à jour avec les règles de la réforme, certains d’entre vous prennent déjà un coup de massue. “C’est un peu trop, même un trimestre, quand on fait un métier comme le mien. Je suis employée de maison, je fais le ménage. Alors quand on a de l’arthrose, tout ça, c’est pénible”, réagit une mère de famille. Autre possibilité, solliciter un spécialiste. Agnès Lakrémi est consultante spécialisée dans les retraites. Et depuis ce matin, les appels se multiplient. “Ils sont stressés, ils ont une information générale sur une réforme qui n’est pas encore discutée, qui est encore en négociation”, fait-elle savoir. Il faut encore que la loi soit votée et promulguée. Son entrée en vigueur est prévue le 1er septembre. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Lebranchu, X. Thoby