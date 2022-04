Départ à la retraite : que veulent les Français ?

À quel age faut-il partir à la retraite ? Nous avons posé la question à La Défense, l'un des lieux en France qui comptent le plus de salariés au mètre carré. À 60, 62, 65 ans... Les avis sont partagés et chacun a ses raisons. Selon le code de la sécurité sociale, sauf exception, le départ à la retraite se fait à 62 ans. Mais dans les faits, actifs ou chômeurs, les Français partent un peu plus tard à la retraite, c'est-à-dire à 62,8 ans. C'est une façon pour eux d'augmenter le montant de la pension. À combien doit-il s'élever ? La plupart des salariés voient autour de 2 000 euros ou plus. Mais elle est souvent plus basse. Privée ou publique, homme ou femme, la pension de la retraite moyenne en France s'élève à 1 503 euros. Et beaucoup touchent moins. C'est la raison pour laquelle les deux candidats à la présidentielle souhaitent fixer un seuil minimal : 1 000 euros pour Marine Le Pen et 1 100 pour Emmanuel Macron. Une mesure qu'il faudra financer en réformant, selon certains économistes, notre système de retraites. Or, le nombre de retraités, près de 17 millions aujourd'hui, augmentent plus vite que le nombre d'actifs censés financer les retraites. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Poujol, P. Marcellin