Départ de l'armée américaine : Kaboul aux mains des talibans

Après le retrait des Américains, les talibans posent fièrement à bord des avions abandonnés. Leurs forces spéciales, elles, s'exposent aux yeux du monde. C'est un message de toute-puissance adressé aux occidentaux. Dans cette guerre d'image, le Pentagone a choisi de diffuser la photo d'un général, le dernier soldat à quitter le sol afghan en pleine nuit à bord d'un avion. Un départ salué par les tirs triomphants des talibans et des feux d'artifice. Parti un jour avant la date butoir du 31 août, les États-Unis se défendent d'un départ précipité. Ils assurent avoir mis hors d'usage leurs hélicoptères et leurs véhicules laissés sur place. Pourtant, certains hangars de l'aéroport de Kaboul fouillés par les talibans montrent à la fois des destructions, mais aussi de l'armement qui semble réutilisable. Autre point noir, il y a deux jours, le dernier acte de guerre américain a suscité quelques critiques. Plusieurs enfants et collaborateurs des États-Unis sont tués dans une frappe qui visait le véhicule de l’État islamique. Les Américains quittent l'Afghanistan. Ils laissent derrière eux entre 100 et 200 de leurs ressortissants. Ce soir, les États-Unis attendent le discours du président Joe Biden qui devrait marquer officiellement la fin de la guerre la plus longue de l'histoire américaine, démarrée il y a 20 ans en partie pour chasser les talibans d'Afghanistan, avec le sentiment aujourd'hui que rien n'a vraiment changé.