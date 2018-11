Départ probable de Carlos Ghosn : quelles conséquences pour Renault ?

La démission ou la révocation de Carlos Ghosn est inévitable si les faits sont confirmés. Or, le célèbre patron n'a pas organisé sa succession. Le constructeur qui a fabriqué 10,6 millions de véhicules en 2017 pourrait bientôt se trouver sans meneur. La situation pourrait conduire au déséquilibre de l'alliance Renault-Nissan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.