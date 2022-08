Départs à la retraite : des délais à rallonge pour traiter certains dossiers

Pour Martine, la vie de retraitée commence mal. Cette ancienne employée de banque s’est arrêtée de travailler le 1er janvier. Mais les trois premiers mois ne lui ont pas encore été payés. Cela représente une somme de 4 000 euros. Martine ne sait toujours pas quand cette somme lui sera versée. Et elle n’est pas la seule. Les caisses de retraite doivent traiter toujours plus de dossiers car actuellement, les Français de la génération baby-boom atteignent l’âge de la retraite. Cette année 2022, sur un total de 800 000 dossiers, 14 500 sont toujours en attente de paiement. Une situation tout à fait normale selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Pour les syndicats, cette tension est surtout due à une baisse du nombre d’agents, mais aussi à la mise en place d’un nouveau logiciel informatique. Censé faciliter leur travail, pour le moment, il ne fonctionnerait pas encore à 100%. Les principales victimes de ces dysfonctionnements sont, le plus souvent, les retraités les plus modestes. Un conseil : envoyez votre dossier, au moins, quatre mois à l’avance. Ainsi, profiter de votre retraite dès le premier jour après votre départ. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Couturon, F. Maillard