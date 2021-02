Dépassé par l'épidémie de Covid-19, le Portugal en appelle à l'aide

Les ambulances ne cessent d'arriver devant le plus grand hôpital de Lisbonne pour y conduire des personnes malades du Covid. Relativement épargné au printemps dernier, le Portugal est submergé par la troisième vague de l'épidémie. Le système hospitalier est, par endroits, saturé. Plus de la moitié des treize mille victimes du coronavirus sont mortes depuis le début de l'année. Les médecins en ont la certitude, le pic a été atteint et la situation devrait très lentement commencer à s'améliorer. "On est arrivé à une tendance à la stabilisation, mais une stabilisation qui se situe à un niveau très haut aussi bien en nombre de cas qu'en nombre de patients hospitalisés", explique Luis Santo Pinheiro, directeur médical de l'Hôpital Santa Maria Débordé, le pays en appelle à l'aide à l'international. L'Allemagne a répondu la première en envoyant huit médecins, dix-huit infirmières et un important stock de matériel médical. Des renforts pour faire fonctionner une unité médicale qui n'était pas utilisée faute de personnel suffisant. Le Portugal est aujourd'hui le pays d'Europe durement frappé par la pandémie en nombre de morts et de nouveaux cas.