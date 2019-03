Dépendance : un deuxième jour de solidarité ?

La prise en charge des personnes dépendantes est un autre grand chantier pour le gouvernement. Elles sont 1.3 millions dans notre pays et seront deux fois plus nombreuses d'ici 2050. En 2018, Emmanuel Macron avait promis qu'il irait chercher l'argent. Cette année 2019, l'exécutif songe à instaurer un deuxième jour de solidarité. Une option populaire, contrairement à l'augmentation des impôts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.