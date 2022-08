Dépenses d'énergie : ces communes qui coupent la lumière

Quand on traverse la commune de 3 000 habitants, on pourrait croire à une panne d'électricité. Mais non, c’est la mairie qui a choisi de ne plus allumer l’éclairage public. Nous interrogeons quelques promeneurs à la lumière de notre caméra. Ils sont rares ce soir-là, à s’aventurer dans la rue. Actuellement, l’éclairage de toutes les rues de la commune est éteint. Grâce à cette mesure, la mairie va diviser par deux sa facture d'électricité. Au total, elle économise 25 000 euros par an. "Moins de lumière dans les petits villages ou dans les grandes villes". Même les commerces doivent montrer l'exemple. À Bègles, en Gironde, depuis quelques mois, les enseignes lumineuses des magasins doivent être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin. Dans l’ensemble, l’arrêté municipal est plutôt bien accepté. Mais certains commerçants les allument, y compris en plein jour. Pour l’instant, il n’y a pas d’amende. Progressivement, les publicités lumineuses des magasins disparaissent. Cette mesure, le Ministère de la Transition Écologique réfléchit à l'imposer sur tout le territoire. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Viera, E. Braem