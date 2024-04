Depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton, les demandes de dépistages explosent au Royaume-Uni

Dans le centre médical Maggie's, à l'ouest de Londres, qui accompagne les malades de cancer et leurs proches, le message de la princesse de Galles est bienvenu. L’annonce de son cancer, vu par plus de 100 millions de personnes après sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 22 mars dernier, a eu un effet immédiat. "Elle a parlé ouvertement de son cancer. Ça ne fait que quelques jours et nous avons déjà une augmentation de la fréquentation sur notre site. Les gens veulent en parler", indique Sinéad Cope, responsable du centre. Les répercussions s'étendent à tout le pays. Sur le site de la sécurité sociale britannique, les pages sur le cancer ont reçu cinq fois plus de visites que d'habitude. La fondation Cancer Research UK a de son côté comptabilisé plus de 200.000 clics le soir-même de la vidéo de Kate. Ce qui suscite l’espoir que son âge - 42 ans - permette de sensibiliser un public plus jeune. "Nous constatons une augmentation du nombre de cancers chez les jeunes, mais on ne sait pas pourquoi. Quel que soit votre âge, c’est donc important d’aller chez votre docteur, si vous avez des symptômes inquiétants pour vous faire tester", souligne Dame Laura Lee, directrice générale des centres Maggie's.