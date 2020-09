Dépistage du Covid-19 : comment s'organise le tri des patients dans les laboratoires ?

Alors que de plus en plus de personnes se font tester, des centres de dépistage ont dû s'organiser et dédier une file d'attente aux personnes fragiles, ayant des symptômes et aux cas contact. Cette solution permet de désengorger les laboratoires et réduire les délais d'attente des résultats. Le principe semble simple, mais la mise en œuvre n'est pas si facile. Illustration dans deux centres de tests en région parisienne et à Neuilly-sur-Marne Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.