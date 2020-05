Dépistage du Covid-19 : des tests rapides disponibles en pharmacie

Pour mieux lutter contre l'épidémie, une nouvelle étape a été franchie dans la généralisation du dépistage. Il est désormais possible de se faire tester à la pharmacie la plus proche de chez soi, avec ou sans ordonnance. Mais, cela a-t-il vraiment un intérêt ? Combien faut-il payer ces tests dans ce cas ? Et sont-ils fiables ?