Dépistage du Covid-19 : pourquoi des salariés de laboratoires font-ils la grève ?

Confrontés à une demande qui semble sans fin, les laboratoires d'analyses médicales ne parviennent plus à faire face. Leurs salariées sont à bout de souffle. Depuis mercredi, les salariés d'une vingtaine de laboratoires dans la région de Montauban sont en grève. Ils dénoncent des conditions de travail devenues insupportables, face à une demande de tests toujours plus grande.