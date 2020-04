Dépistage : le gouvernement veut tester massivement

C'est un enjeu crucial du déconfinement. Combien de tests faudra-t-il effectuer à partir du 11 mai ? Le gouvernement espère doubler les capacités actuelles. Avec 700 000 tests chaque semaine grâce au renfort des laboratoires vétérinaires, de la police, de la gendarmerie scientifique, et des laboratoires publics, l'objectif devrait être atteint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.