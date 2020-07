Dépistage massif : à la recherche de foyers "dormants" en Île-de-France

La première campagne de dépistage massif va commencer dans quelques jours. Le but est de détecter d'éventuels "clusters dormants". Un million trois cent mille personnes vont bénéficier gratuitement de ce test. Elles seront issues de 32 communes d'Île-de-France, où les cas positifs sont encore nombreux et où les habitants sont moins dépistés qu'ailleurs. Des bons de l'Assurance maladie seront envoyés par courrier. Ils permettront d'être testé dans n'importe quel laboratoire. Pour s'assurer de la fiabilité de ce test, les patients passeront d'abord un test PCR, par le nez. Un prélèvement sanguin sera mené ensuite, en cas de résultat positif. Il s'agit d'une logistique lourde, qui inquiète un médecin chargé de réaliser le dépistage. Le maire de Gennevilliers, lui, évoque un autre problème : comment convaincre ses administrés ?