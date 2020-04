Dépistage : une "brigade" chargée d’enquêter sur l’entourage des personnes testées positives

Édouard Philippe a annoncé mardi la création de brigades chargées d'enquêter sur l'entourage des personnes testées positives au coronavirus. Dans chaque département, il faudra constituer des cellules chargées d'établir la liste des personnes ayant été en contact avec ces malades. Alors, qui sont ces agents ? Et surtout, quelles sont leurs missions exactes ?