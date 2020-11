Déplacement dans un rayon de 20 km : le point sur les règles

Sur les annonces d'Emmanuel Macron de mardi, il y a un point que nous avons tous retenu, l'augmentation du périmètre de déplacement. La nouvelle attestation sera disponible samedi. Elle devrait ressembler à la précédente, avec une différence de taille. La limitation à une heure et un kilomètre passe à trois heures et 20 km. Une libération pour beaucoup d'entre vous. De nouveaux horizons s'ouvrent aux Parisiens, avec tous les parcs désormais accessibles, tout comme la forêt de Montmorency. Pour ceux qui vivent à la campagne, comme dans une commune du Limousin, c'est une bouffée d'air tout aussi attendu. En voiture ou à pied, depuis leurs villages, Limoges ou encore les Bords de Vienne seront inclus dans le périmètre autorisé. De quoi envisager des retrouvailles prudentes. Et il y a aussi ceux qui sont géographiquement chanceux. Les Grassois par exemple pourront se promener dans les Alpes, mais aussi profiter de Méditerranée en bateau, autorisé dans le cadre de la pratique sportive individuelle. Une compensation alors que les départs à l'étranger restent interdits.