Déplacer les touristes pour éviter la surfréquentation

Sur la côte landaise, les touristes rencontrés le 19 juin 2023, sont tous venus chercher la même chose. "Des vagues, l'ambiance, la verdure, l'océan ou encore la chaleur", affirment les vacanciers interrogés par notre équipe. Il s'agit d'atouts incontestables. Cependant, en plein été, la côte peut rapidement saturer. Alors les Landes misent sur la diversité du territoire et une promotion active, notamment sur les réseaux sociaux, d'un tourisme plus vert, plus reculé. Un pari qui commence à payer. Bernard a choisi Peyrehorade pour ses vacances. À 30 kilomètres de la côte, le site est préservé du tourisme de masse. Et cela présente un avantage non négligeable. "Vous avez tout ici", affirme-t-il. Tout, sauf peut-être certains équipements nécessaires justement à la venue de visiteurs de la côte vers les terres. C'est en tout cas le regret d'Arnaud Couvelaere, dirigeant de la base nautique 2X Aventures. Dans les Landes, les terres concentrent seulement 15 % de l'activité touristique du département. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing