Dépôts débordés : l'overdose de colis

La file d'attente ne désemplit pas devant une boutique de téléphonie. Et chez un primeur, on s'y met à deux pour faire face à l'afflux. "On fait 300-400 colis par jour. D'habitude, on fait 80", précise Baha Mustapha, gérant d'"Abbas, Fruits & Légumes" à Vanves (Hauts-de-Seine). De quoi attirer de nouveaux clients dans son magasin. "Ça donne l'occasion de rencontrer les commerçants du quartier et faire un petit achat au passage", s'exprime un senior. Mais cette activité demande du temps, deux heures par jour rien que pour réceptionner et ranger les colis. Tout cela pour 800 euros par mois. Un petit complément pour les commerçants, face à des colis de plus en plus volumineux. Alors certains commerçants mettent le holà. Un fleuriste, lui, a carrément jeté l'éponge. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, P. Ninine, I. Zabala