Dépôts d'ordures sauvages : un maire diffuse une vidéo d'un contrevenant

Les images, dans la vidéo en tête de cet article, ont été filmées par les caméras de vidéosurveillance de la commune de Libourne. On y voit un habitant se débarrasser illégalement d'un matelas et de chutes de parquet. Le montage est accompagné d'une petite musique. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par la mairie pour dénoncer ces dépôts sauvages. Mais ces vidéos ne semblent pas dissuader pour le moment. Il suffit de faire le tour de la commune pour s'en rendre compte. Sous nos yeux, une habitante est venue déposer une petite commode là où l'infraction, postée sur les réseaux sociaux, a été filmée. Chaque année, 1 000 tonnes de déchets illégaux sont collectés par la municipalité qui doit ensuite payer le dépôt en déchetterie. Alors, le maire a décidé de frapper plus fort cette fois-ci. Au total, la commune est équipée de 171 caméras, mais publier ces images doit se faire dans un cadre légal très précis. Selon les explications de Me Delphine Maillet, avocate spécialisée en droit pénal et réputation, les visages des individus devraient être floutés. Les amendes pour dépôts sauvages peuvent aller jusqu'à 1 500 euros. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec