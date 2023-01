Dépôts et raffineries en grève : a-t-on anticipé ?

La grève ne commence que dans une semaine et déjà à la pompe à essence, certains sont venus faire des réserves. La CGT veut mettre la pression sur le gouvernement, avec trois préavis de grève déjà déposés. Le 19 janvier, 24 heures de grève, le 26 janvier, 48 heures et le 6 février, 72 heures de grève. Si le gouvernement ne recule pas, les syndicats se disent prêts à une grève dure, illimitée et pénalisante pour les automobilistes. "Si on bloque les livraisons et les produits à l'intérieur des raffineries, il y aura forcément des problématiques d'approvisionnement", le confirme Eric Sellin, coordinateur CGT, Total. Va t-on revoir ces files d'attente interminables à la pompe, comme en novembre dernier ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais depuis, les stocks de carburants ont été reconstitués. En cas de difficultés d'approvisionnement, l’État pourrait toujours réquisitionner une partie du personnel, mais ces réquisitions sont strictement encadrées. En octobre dernier, le gouvernement avait procédé à des réquisitions, pour lever les barrages autour des dépôts. Même chose en 2010, à l'époque, le conflit portait déjà sur la réforme des retraites. TF1 | Reportage G. Bertrand, E. Payro, A. Janon