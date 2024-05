Dépôts sauvages : l'intelligence artificielle contre les incivilités

Il est impossible d’y échapper. Dans de nombreux coins de rue, près des poubelles, des encombrants, jetés à même le sol. Sète est l’une des villes les plus concernées par les dépôts sauvages, 18 kilos jetés dans les rues, par an et par habitant, soit trois kilos de plus que la moyenne nationale. On retrouve sur les trottoirs, de l'électroménager, du mobilier ou une bouteille de gaz. Pour mettre fin à ces comportements, la mairie a investi dans des caméras dotées de deux objectifs. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra de droite détecte le moindre mouvement, et donc repère les dépôts sauvages, pendant que l’autre enregistre la plaque d’immatriculation de l’individu. Le coût de l’investissement est de 100 000 euros pour une dizaine de caméras. D’autres communes l’ont déjà expérimenté. C’est le cas à Boujan-sur-Libron (Hérault), 3 000 habitants. En un mois, seulement, on recense cinquante verbalisations. Le maire et ses agents de police reçoivent directement les vidéos. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia, E. Alonso