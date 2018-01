Députés LREM : des voix dissonantes veulent se faire entendre

En juin 2017, 313 députés portant l'étiquette La République en Marche étaient élus dans le sillage d'Emmanuel Macron. Réunis en séminaire huit mois plus tard, certains ont des états d'âme, d'autres traînent les pieds et se sont confiés à nos journalistes. Moins d'un député sur deux était en effet présent à ce troisième séminaire à huis clos, visant à souder le groupe et à aborder les dossiers de la rentrée, dont celui du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Dans le groupe de la majorité, les députés issus de la gauche sont les plus nombreux et veulent se faire entendre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.