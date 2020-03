Déraillement d’un TGV à Saverne : 22 blessés dont un grave

Un TGV en provenance de Strasbourg a déraillé subitement, ce jeudi matin, à cause d'un glissement de terrain. Un plan d'urgence a été immédiatement déclenché. Une centaine de pompiers, autant de gendarmes ainsi que le SAMU ont été dépêchés sur place. Le conducteur, qui était la victime la plus grave, a été évacué par hélicoptère. Les 22 autres n'ont été blessés que légèrement.