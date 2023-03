Dérèglement climatique : chaque geste compte

Des cours d'eau au plus bas, des restrictions dans une dizaine de départements, jamais le pays n'a connu un hiver aussi sec. Signe que le changement climatique s'observe partout dans le monde. Cyclone dans l'océan Indien, incendie en France, fonte des glaciers en Antarctique, des événements plus intenses et plus fréquents. Selon Le GIEC, aucun doute n'est permis, les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique. Alors, que faut-il retenir de leurs travaux ? D'abord, qu'il est urgent de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est +1.1 °C, l'objectif des accords de Paris est de +1.5 °C à l'horizon 2050. Le problème est que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Comment agir ? Des solutions concrètes et efficaces sont à notre portée. Sortir du” tout fossile”, développer massivement les énergies renouvelables, rénover les bâtiments, électrifier les transports ou encore modifier nos comportements en mangeant moins de viande et en consommant moins d'eau et d'énergie. Les scientifiques sont formels, cette décennie est cruciale pour que notre planète reste vivable. TF1 | Reportage A. Barth, L. Vergari Morelli, S. Jou