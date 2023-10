Dérèglement climatique : un patrimoine en danger

À chacun de ses passages, Jean-Michelle Valette, maire de Bouillac (Aveyron), fait le même constat. La fissure apparue, en 2022, sur la façade de l'église de Bouillac, ne cesse de s'agrandir. À l'intérieur, les dégâts sont encore plus impressionnants. L'église s'ouvre de toute part. Sans les deux échafaudages, l'église se serait déjà écroulée. Deux énormes cintres en bois soutiennent les voûtes et c'est justement en s'approchant de ces voûtes que l'on comprend ce qui se passe. Ce sont les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et de plus en plus longs qui ont fragilisé l'église. Le terrain argileux se gonfle et s'assèche, comme une éponge. À Saramon (Gers), c'est la tour Saint-Victor, accolée à l'église qui s'est effondrée en mars 2023. Et déjà à l'époque, on s'interrogeait : est-ce que c'est dû à la sécheresse, comme il n'a pas plu cet hiver ? Car le dérèglement climatique, tempête, orage violent et canicule, est à l'origine de nombreux dégâts dans tout type de bâtiments. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas