Dérèglement climatique : vers une pénurie de miel ?

Le dérèglement climatique a des effets concrets chez les abeilles. Elles sont très sensibles au changement de température. Cette année 2019, le coup de froid au printemps, puis la sécheresse et la canicule ont raccourci les périodes de floraison. Ce qui a fortement pénalisé la production de miel dans notre pays. À part la Bretagne, aucune de nos régions n'est épargnée.